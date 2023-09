Live Blog Post

¿Quiénes han ganado los últimos 10 años el premio "Video del Año"?

2022: Taylor Swift - “All Too Well: The Short Film”

2021: Lil nasx - “Montero (Call Me By Your Name)”

2020: The Weeknd - “Blinding Lights”

2019: Taylor Swift - “You Need to Calm Down”

2018: Camila Cabello feat. @thuggerthugger1 - “Havana”

2017: Kendrick Lamar - “Humble”

2016: Beyonce - “Formation”

2015: Taylor Swift feat. @kendricklamar - “Bad Blood”

2014: Miley Cyrus - “Wrecking Ball”

2013: Justin Timberlake - “Mirrors”