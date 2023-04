Mujer gana miles de dólares al mes vendiendo fotos de sus pies.

"¿Cuánto dinero le puedes sacar más o menos al mes con ese contenido?", le cuestionó el tiktoker, a lo que respondió, que "más o menos unos € 30,000".

El video termina con un apretón de manos entre ambos, y unas felicitaciones por su éxito con la venta de imágenes de sus pies.

A pesar de que existe la posibilidad de que esto sea posible, conociendo que en todo el mundo hay personas con podofilia (amor a los pies), no todos opinan la veracidad de la historia. Comentarios en esta publicación como "Somos todos millonarios y no lo sabemos (la pena es que la gente joven vea esto y se lo crea)", "¡No me creo nada!", son algunas de las 5 mil opiniones que acompañan al video.

¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Podrá ser cierto? ¿Te atreverías a vender fotos de tus pies?