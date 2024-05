Natalia Jiménez reacciona y desmiente rumores de su hospitalización

En las imágenes se a la cantante celebrar detrás de camerinos con su equipo después de ofrecer un memorable show, pero después tuvo que ser trasladada a un hospital, donde ya recostada mencionó una vez más que la vida de cantante no era fácil.

"No es fácil la vida del cantante, nadie sabe a todo lo que nos tenemos que someter a veces. Los cuidados, enfermedades y todo lo que tenemos que superar para estar arriba de los escenarios haciendo lo que tanto amamos", publicó la intérprete de Creo en Mi causando preocupación a sus fans.

Natalia Jiménez aclara su estado de salud

A través de sus redes sociales, Natalia Jiménez ha salido a desmentir que se encuentra hospitalizada y aclara el motivo de su video anterior.

"He visto en los medios que están diciendo que estoy hospitalizada y que estoy mal, nada más quería grabar este videíto para tranquilizar al público y tranquilizarlos a todos que lo que vieron el otro día en el video que puse fue una revisión que me hizo mi doctor", comenzó diciendo Jiménez en su video.

"Como bien saben este mes la verdad que yo he estado un poquillo así de salud, me dio una faringitis con una otitis y todo lo que acaba en en itits hace ya como tres semanas y cuando fui al concierto de Aguascalientes y al de la Arena la verdad es que yo todavía no estaba al 100% recuperada y tuve una recaída", continúo diciendo la española.

Natalia dijo que su video anterior se trataba de una revisión producto de una rinitis, pero por ordenes médicas ha tenido que tomar reposo en su residencia.

"Estoy en casa recuperándome tranquilos todos que yo estoy muy bien dentro de lo que cabe" expresó la cantante.

La presentación de la intérprete de Algo Más en Panamá, con su gira "Antología-20 años Tour",se llevará a cabo el próximo 12 de junio en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, así lo confirmó la empresa de entretenimiento Gaitan Bros.

