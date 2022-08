Netflix, The Sandman:¿Quiénes son los nuevos protagonistas? 

The Sandman, comic muy popular y que ahora se ha convertido en una de las series más vista en Netflix.

Desde este viernes habrá dos nuevas historias en The Sadman, serie muy aclamada en Netflix, y con ello, nuevos protagonistas en el primero de ellos contará con la dirección de Hisko Hulsing (Undone) y la llegada al universo de Sandman de Sandra Oh como The Prophet, James McAvoy como Golden-Haired Man, David Tennant como Don, Georgia Tennant como Laura Lynn, Michael Sheen como Paul, Anna Lundberg como Marion, y la participación especial de Neil Gaiman como Crow/Skull Bird. Este será “Sueño de un millar de gatos”.