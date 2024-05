Nicki Minaj cancela concierto en Reino Unido tras ser arrestada

La intérprete de Starships fue grabada en un Live de Instagram en el momento en el que discutía con la policía por el inconveniente y cuando fue escoltada fuera de su vehículo hacia un vehículo policial.

En el video se muestra cuando ella pregunta el motivo de su detención, a lo que un oficial de policía le informa que estaba bajo arresto por “llevar drogas”, a lo que ella responde “No estoy llevando drogas”.

Embed - Barbie on Instagram: "They’ve been trying to stop me from coming to every show. They took my bags before I could see them. Put it on the plane. Now saying they’re waiting on customs. This is what it looks like when ppl are paid big money to try to sabotage a tour after all else failed. Everything they’ve done is illegal"