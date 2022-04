Nicky Jam despeja dudas sobre su ruptura con Genesis Aleska

Luego de que se gritaran su amor a los cuatro vientos delante de todos, los usuarios de redes sociales comenzaron a notar que Nicky Jam y la modelo venezolana Genesis Aleska ya no compartían fotos juntos y hasta algunas de las imágenes habían desaparecido.

Las inquietud de los fans del reguetonero no se hicieron esperar y, constantemente le preguntaban que qué pasaba, porque ya no se le veía con su novia, pero hasta ahora no se tenía una respuesta definitiva.