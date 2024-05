Omar Geles fallece, así se despide Carlos Vives

Entre las tantas expresiones de dolor por el fallecimiento de Omar Geles estuvo la de Carlos Vives.

"No es fácil aceptar que un artista como Omar Geles, con tanto talento, con tanta alegría, con tantas historias por contar, con tanto amor para la gente se haya ido de repente. Podría contarles muchas historias de un artista verdaderamente fraterno, sin egoísmos, y querido por todos. Te voy a extrañar querido Omar descansa en paz. Seguimos en los caminos de la vida hasta que nos volvamos a encontrar", escribió Vives Junto a una serie de fotos y videos momentos vividos junto al famoso compositor.

Beto Billa Jr, cantacte y actor que formó parte del elenco del novela Leandro Díaz, le dedicó algunas palabras.

"Por siempre me voy A quitar el sombrero ante tu genialidad, Antes tu corazón de poeta. Nadie podrá llenar el vacío que dejas aquí en la tierra, para irte a cantar a los cielos", escribió.

Embed - Beto Villa Jr on Instagram: "Por siempre me voy a quitar el sombrero ante tu genialidad, ante tu corazón de poeta. Nadie podrá llenar el vacío que dejas aquí en la tierra, para irte a cantar en los cielos. Este video lo grabé en el camerino mientras hacíamos La Iliada Vallenata. Solo quería ser un niño metido entre sus ídolos, así quería construir el personaje que me habían confiado: Rafael Escalona. Estaba inmóvil porque deseaba nutrir mi ser de las almas poetas que tenía en frente cuando Carlos nos iba contando lo que quería hacer en esa obra. Soy un alma más que lo va a extrañar, que le quedan mil cosas por decirle, que no pude aprovechar tanto que tenía para dar, son un alma más que se queda con más ganas, un alma más que sufre su partida y que no quiere creer lo que pasó. Omar lo caracterizaba su mirada humilde. Quien no lo conociera, pensaría que era solo un consumidor de música; no se imaginaba que estaba en frente de alguien que le inyectó proteína al vallenato; alguien que protagonizó las translaciones de las etapas que ha tenido nuestro género. Aquí puedes ver cómo se comportaba él en su sencillez… Y así son los realmente grandes: Humildes. En mi vida serás siempre eterno @omargeles "