Panama Jazz Festival se prepara para su Vigésima primera edición

Este año, la edición del festival rinde homenaje al baterista, compositor y percusionista panameño Billy Cobhan, quien es oriundo de la provincia de Colón, reconocido por su participación en el mundo del Jazz.

Captura de pantalla 2023-08-03 093441.jpg Danilo Pérez – Director artístico Panama Jazz Festival. Conferencia de Prensa del Panama Jazz Festival.

¿Cuándo será el Panama Jazz Festival 2024?

El Panama Jazz Festival 2024, se llevará a cabo del 15 al 20 de enero de 2024 y tendrá como sede la Ciudad del Saber. También se realizarán conciertos vespertinos y nocturnos en el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber, conciertos al mediodía en La Plaza de Ciudad del Saber y el gran concierto de cierre el sábado 20 en el Cuadrángulo de Ciudad del Saber, estos dos últimos gratuitos.

¿Quiénes se presentarán en el Panama Jazz Festival 2024?

Para esta gran celebración, el Panama Jazz Festival 2024, contará con importantes presentaciones como: Billy Cobham Trio junto a Danilo Pérez; Billy Cobham & The Global Jazz Big Band; Las Global Jazz Womxn conformado por Ciara Moser(Austria), Zahili Zamora (Cuba), Lihi Haruhi (Israel) y Patricia Zárate (Chile); Las Hijas del Jazz junto a sus madrinas Idania Dowman & Solinka; Pablo Fagundes & Marcus Moraes, gracias a la Embajada de Brasil; Orion Lion & Afroritual de Chile; y Guillermo Nojechowicz de Argentina.

Otros grupos musicales y relevo generacionales que ya han confirmado su participación en el festival son: Carolina Pérez Quintet, Danilo Perez Jr y su grupo Marmalade y Amelie Langlois, quienes son ensambles de la Fundación Danilo Pérez.

Los músicos nacionales no pueden faltar en esta vigésima primera edición del Panama Jazz Festival y se presentarán: Luis Carlos Pérez, Carlos Agrazal y Samuel Batista.

Además, se contará con la participación de instituciones educativas de alto prestigio como el Berklee College of Music y su Berklee Global Jazz Institute, New England Conservatory, New York Jazz Academy, y el Conservatorio de Santiago de Chile, Cambridge Rindge & Latin High School y Zumix, que cada año ofrecen gran apoyo al Festival.