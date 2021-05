Pink ya ha recibido sus dos dosis de la vacuna contra el coronavirus

La estrella de la música no ha dudado en animar a sus conciudadanos a dejar de lado sus miedos y reparos para apuntarse voluntariamente a los programas de vacunación que ya están en marcha en Estados Unidos: todo ello después de explicar que no ha sufrido ningún efecto secundario reseñable una vez administrados los dos sueros. "No me ha crecido un brazo extra ni nada por el estilo, así que espero que todo el mundo se vacune cuanto antes para acabar con esto de una vez", ha señalado.



A su paso por el programa de la radio australiana 'Kyle and Jackie O', la intérprete ha dejado patente las ganas que tiene de volver a salir de gira y, en ese sentido, ha bromeado incluso con su intención de recibir inyecciones en cada extremidad de su cuerpo si ello ayudara a acelerar el proceso y a apuntalar la vuelta a la normalidad para todos.

"He recibido las dos dosis, la segunda me la pusieron hace un mes. Me inyectaría una dosis en cada extremidad si fuera necesario. Quiero volver a salir de gira", ha señalado con entusiasmo y, sobre todo, esperanza ante el fin de una pandemia que fue declarada en marzo del año pasado.

