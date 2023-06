Piso 21 y Nicky Jam estrenan 'Déjalo En Visto'

Christian Nodal ha sido otro de los artistas que ha colaborado con la agrupación colombiana, estrenando el single titulado “Pa’ Olvidarme De Ella”, dicho lanzamiento realizado en el año 2020. El cantante y compositor mexicano, realizó su primer sencillo en la industria de la música en 2016 trabajando con el sello discográfico Fonovisa, con el tema 'Adiós amor', lanzándolo al mundo de la fama por medio de diversos medios de comunicación en México y Estados Unidos, con su género musical regional mexicano. A partir de ese momento ha crecido con éxitos como 'Dime Cómo Quieres' junto a Angela Aguilar también cantante mexicana. 'No te contaron mal' otro de sus sencillos incluido a su lista de interpretaciones, como temas adicionales, entre ellos 'De los besos que te di', 'Ya no somos ni seremos' y 'No te contaron mal' siendo este último galardonado en el Premio Grammy latino en la categoría de mejor canción regional mexicana, en el año 2019.