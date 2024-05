Pitbull celebra formar parte de la serie de "Bridgerton" en Netflix

MIRA AQUÍ: Bridgerton, la nueva temporada ha generado reacciones tras íntimas escenas

A través de sus redes sociales, el cantante compartió un video de una de las escenas de la serie donde se escucha de fondo su canción "Give Me Everything", interpretada por Archer Marsh.

En una romántica apasionada escena que tiene Colin y Penelope donde se confiesan su amor y se besan, se escucha una versión instrumental del gran éxito del cantante Pitbull.

"Esto demuestra nuevamente al mundo cómo la música es el lenguaje internacional que trasciende fronteras, y más aún cómo una canción exitosa puede permanecer atemporal. Gracias @bridgertonnetflix y @netflix por la oportunidad, ¡Dale! @neyo @afrojack," escribió en Instagram el rapero en u publicación.

