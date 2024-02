Premio Lo Nuestro 2024: Integrantes de RBD quedan por fuera, no los dejaron entrar

Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña", detalló el cantante. Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña", detalló el cantante.

A su lado, Christian Chávez, visiblemente decepcionado, comentó: "Ya nos vamos a cenar".

Queremos una explicación! Es una falta total de respeto. #PremioLoNuestro #PremiosLoNuestro

LO NUESTRO RBD pic.twitter.com/6SetTXG31a — RBD World Argentina (@RBDWAOficial) February 23, 2024

RBD gana la nominación Mejor Grupo del año

¡Alguien queda sin trabajo hoy! Pues al final de la noche, el grupo mexicano RBD salió ganador de la categoría Mejor grupo del año y los representantes no lograron entrar por lo tanto no pudieron agradecer al público.