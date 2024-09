Rake Martínez gana la batalla legal por violencia doméstica y relata su historia

Luego de un intenso año y cuatro meses de batallas legales, la creadora de contenido Rake Martínez ha logrado cerrar un capítulo difícil en su vida. La demanda por violencia doméstica contra su ex pareja, Adán Jiménez, ha llegado a su fin. Martínez, quien fue agredida por Jiménez, ha salido victoriosa en este proceso legal.

Rake Martínez habla abiertamente sobre su proceso legal por violencia doméstica

Rake Martínez estuvo en el programa Tu Mañana acompañada junto a su abogada y estuvo relatando su experiencia personal ante este lamentable caso de violencia y sobre todo de cómo se siente ahora que todo ha finalizado.

La influencer comenzó diciendo que se estuvo preparando desde hace un tiempo para todos los escenarios, con la ayuda de su abogada, y que el resultado no la tomó por sorpresa, ya que era algo posible.

"Definitivamente no era lo que hubiera preferido, no tanto ni si quiera por mi sino porque realmente pienso que una persona que es peligrosa y quizás sería mejor que no estuviera en la sociedad así como si nada, pero realmente el proceso se lleva de la mejor". manera y pues se hizo lo que se pudo hacer", comentó Rake durante la entrevista.

Martínez hizo énfasis en que, aunque se preparó para este desenlace, fue muy duro aceptar que las cosas no salieron como esperaba. A pesar de todo, sigue adelante con fortaleza.

Rake comentó que le gustaría darle sentido a todo lo que pasó, impulsando la causa feminista. Ahora, con la posibilidad de hablar desde su experiencia personal y aprovechando el escrutinio público, está dispuesta a ayudar a todas aquellas que lo deseen, compartir su vivencia.

Sigue viendo la entrevista completa aquí: