Rake Martínez habla tras ser víctima de violencia de género

Precisamente, después de esto Rake Martínez decidió hablar abiertamente del tema a través de su cuenta de Instagram.

“Mi plan no era hablar de esto, ni publicar nada por el momento hasta que fuera más oportuno. Primero, porque todo fue demasiado horrible como para revivirlo tan recientemente y, segundo porque hay un proceso legal activo, que realmente no quería perjudicar de ninguna manera. Así que espero que me entiendan... De todas formas pues ya se sabe todo lo que ocurrió. Hay gente que todavía no lo cree, pero bueno…", fue parte de lo que dijo Rake Martínez en su publicación.

rake.mp4

¿Cómo inició el proceso de Rake Martínez?

Explicó Samantha Acrich, que su cliente acudió a una fiscalía de atención primaria para presentar la denuncia. Al iniciar este proceso recibió medidas de protección para que el agresor no se acerca a ella y tampoco efectúe ningún tipo de contacto a través de ningún medio y/o plataformas digitales. Además de la evaluación del Ministerio Público, Rake Martínez también está recibiendo atención psicológica, como parte de la atención que brinda esta institución a través de la UPAVIT.

En la entrevista realizada en el programa Tu Mañana, Samantha Acrich aclaró que las carpetas penales son públicas, esto en relación a la divulgación de las fotografías que muestran las heridas en el rostro de Rake Martínez. Agregó que ya iniciado el proceso de investigación, además de toda la carga probatoria presentada por la denunciante se evitará que se repita esta situación.

Entrevista abogada de Rake Martínez

¿Dónde se presentan las denuncias?

La abogada explicó que en los casos de violencia de género no es necesario que el hecho acabe de ocurrir, pero de ser así pues proceder inmediatamente a algunas de las instalaciones para presentar la denuncia.

Para empezar el proceso puede acudir a:

Corregidurías más cercanas

Centro de Recepción de Denuncias (DIJ). Teléfono: 507-3493/507-3498

507-3493/507-3498 Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público: 507-3498 (24 horas)

Juzgados Nocturnos. Teléfonos: 517-9500/517-9523

517-9500/517-9523 Fiscalías Especializadas en Asuntos de la Familia y el Menor. Teléfono: 225-8826

225-8826 Policía Nacional, y en el caso de Darién en SENAFRONT

Atención médica

Todos los Centros de Salud de manera obligatoria deben atender los casos de violencia física/sexual.

¿Dónde recibir orientación?