RBD en medio de la polémica, ¿Qué pasó con la agrupación mexicana?

La banda enfrenta una situación delicada, luego de que se confirmará que al interior de la empresa que constituyeron se llevó a cabo una auditoría para investigar un supuesto desfalco millonario.

RBD enfrenta una polémica situación tras culminar su gira

Una de las primeras en reaccionar a esto fue la cantante Dulce María, quien rompió el silencio y le contó a la prensa que las primeras indagatorias ya arrojaron varias irregularidades en las finanzas.

Dulce María explicó que en la investigación se realiza al interior de la compañía y que debido a que sigue en curso no puede brindar tantos detalles.

“Es difícil, decepcionante y muy doloroso todo lo que se está viviendo y no poder salir a decirles todo lo que me gustaría platicar, porque es algo delicado, no estamos en demanda, ni nada de eso, hasta ahora, simplemente, como cualquier empresa donde se vieron irregularidades, estamos en auditorías”, dijo Dulce María.

“De la primera auditoría ya han salido irregularidades, no es una habladuría, pero no podemos decir, no me corresponde a mí dar más información”, agregó.

Esposo de Maite Perroni revela detalles de la investigación de las finanzas de RBD

Por otra parte, Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, reveló en entrevista con Ventaneando, que en efecto esta en curso una investigación por un supuesto desfalco millonario por parte de Guillermo Rosas, ex mánager de la banda.

Hay una auditoría en curso, en la que están revisando, todo el tema interno del tour y también están considerando platicar con todas las empresas involucradas para ver el asunto de los recursos, ¿dónde están?, ¿cuánto es? Hay una auditoría en curso, en la que están revisando, todo el tema interno del tour y también están considerando platicar con todas las empresas involucradas para ver el asunto de los recursos, ¿dónde están?, ¿cuánto es?

El esposo de Perroni alegó que esta es una investigación interna, pero que cada integrante de la banda cuenta con apoyo legal independiente.

“Sí, cada uno de los RBD tiene a su abogado independientes y hay un abogado americano que se contrató para revisar, ya que la compañía que ellos formaron está en Estados Unidos, él está haciendo todas las gestiones necesarias para revisar que todos los números estén en orden y revisar todos los contratos”, expresó el esposo de la cantante.

Por otro lado, Andrés Tovar confirmó que los integrantes no han recibido el total de sus ganancias generas en su reciente gira y que existe un faltante.

“Hay un faltante de lo que se dice que entró o lo que el tour generó de ganancias a lo que ellos han recibido”.