Residente saca sus dotes y debutará como actor.

Está película se estrenará en el Festival de Cine de Sundance el próximo 22 de enero y formará parte de la exhibición de películas seleccionadas este prestigioso festival durante su celebración en el Park City Utah.

Se ha podido conocer, que los boletos para poder ver la película en la que participará Residente los días 22 y 25 de enero, ya se encuentran agotados, sin embargo aún quedan boletos disponibles para el 23 y 24 de enero.

Esta producción es dirigida por la colombiana- estadounidense Alessandra Lacorazza y cuenta la historia de dos hermanas Violeta y Eva, quienes cada verano visitan a su amoroso padre llamado Vicente, la cual es interpretado por el rapero, director y ahora actor René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente.

Entre adicción y tragedia como parte de la trama,Vicente intenta recuperar el pasado, pero las heridas no se curan fácilmente.

La película "In the Summer", es una de las más esperadas en el festival de cine y además cuenta con la participación de la actriz Sasha Calle, la cual es nacida en Boston pero tiene ascendencia colombiana. El elenco también cuenta con la participación de Lío Mehiel, Emma Ramos, Sharlene Cruz, Leslie Grace.

Residente anuncia su debut como actor

El anuncio de su participación en está producción, lo hizo el rapero a través de sus redes sociales.

Hay algo que me ha pasado muy pocas veces mientras escribo que no tiene una explicación concreta. Ese algo (que no sé bien que es) se siente muy especial y descubrí que actuando también lo puedo sentir. Esta es mi primera película actuando y ojalá que pueda hacer esto mas veces. Super agradecido de formar parte de la Selección Oficial de Sundance este año. In the Summers Nos vemos allá!

Escribió en una publicación en su cuenta de Instagram, junto a un carrete de fotos de escenas de la película.