Revelan fotos de los moretones de Angelina Jolie tras la supuesta pelea con Brad Pitt en 2016

La actriz y productora de 47 años presentó al FBI las fotografías que muestran los moretones en su mano y codo como parte de una investigación sobre la "pelea verbal y física" de la ex pareja mientras estaba a bordo de un avión privado de Francia a Los Ángeles, el 14 de septiembre de 2016.

Según los documentos vistos por varios medios de comunicación, Angelina Jolie afirmó que Brad Pitt "la tomó de la cabeza" y la sacudió antes de supuestamente dar cuatro puñetazos al techo del avión delante de sus hijos, algo que el actor ha negado rotundamente.

La ganadora del Óscar alegó que su ex marido bebió varias bebidas alcohólicas durante el vuelo y que, a los 90 minutos, mostró una actitud contraria a su forma de criar a sus hijos.

Cuando ella le preguntó qué le pasaba, se dice que el actor le contestó: "Ese niño parece uno de Columbine", aparentemente en referencia a la masacre del instituto Columbine en 1999, en la que los estudiantes de 12º curso, Eric Harris y Dylan Klebold, asesinaron a 12 niños y a un profesor.

En el informe final sobre la investigación, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles concluyó que el actor de 'Tren Bala', no abusó físicamente de ninguno de sus hijos. Brad también fue absuelto por el FBI de cualquier delito.

Según los documentos de la agencia, que aún no se han hecho públicos pero han sido consultados por varios medios, Angelina alegó que intentó asfixiar a su ex marido por detrás para evitar que atacara" a uno de sus hijos pequeños, informó PageSix.

La estrella de 'Maléfica' dijo que mientras sujetaba a Brad, el actor de 'Once Upon a Time In Hollywood' lanzó su cuerpo hacia atrás, lo que hizo que ella se estrellara contra los asientos del avión. En el informe del FBI de 2016, Angelina afirmó que sufrió lesiones en el codo del cuello y también una "herida de tipo alfombra" en una de sus manos tras el supuesto altercado.

La productora aseguró que Brad se comportó como un "monstruo" en el vuelo, derramando cerveza sobre ella y causando 25.000 dólares de daños en el avión, en su mayoría por manchas de vino tinto.

Angelina alega que cuando el avión aterrizó, Brad le dijo: "No vas a ir a ninguna parte. No te vas a bajar de este puto avión. Que se jodan a todos. Te voy a dejar".

