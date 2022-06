Ron Perlman se casa con su compañera de reparto 13 años menor que él

En uno de los vídeos que Allison ha publicado en sus redes sociales, se les puede ver bailando al ritmo de la canción 'You Make Me Feel So Young' de Frank Sinatra. "Hicimos un Kravis antes de que estuviera de moda", ha bromeado ella refiriéndose al enlace de Travis Barker y Kourtney Kardashian en Italia. Al igual que la famosa pareja, ellos también tuvieron que casarse en California antes de darse de nuevo el 'sí quiero' en el extranjero.

El protagonista de 'Hellboy' finalizó legalmente su divorcio de Opal Stone, la madre de sus dos hijos, hace tan solo un mes tras 38 años de matrimonio. En la petición de divorcio que Ron presentó en 2019, él fijó el 10 de mayo como la fecha oficial del final de su matrimonio, tan solo cinco días después de que fuera fotografiado besando a Allison, con quien por aquel entonces trabajaba en la serie 'StartUp'.

Opal se quedará con su casa familiar de Los Ángeles y un Mercedes-Benz, mientras que Ron conservará el Tesla que alquilaron mientras aún estaban juntos. El intérprete se ha comprometido a pagar 12.500 dólares al mes en concepto de manutención conyugal, más el 20% de sus ingresos anuales entre 52.000 y 1,5 millones de dólares.

