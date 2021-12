Rubén Blades brinda su opinión sobre los refuerzos de las vacunas contra el Covid-19

"Escribo para contribuir a la comprensión de lo que significan los “boosters” (refuerzos) y las vacunas en la lucha contra el COVID . Parecen existir confusiones en la población pues algunas personas no entienden como alguien vacunado puede ser infectado por el virus, COVID-19 u otras mutaciones. La vacuna y el "booster" reducen la posibilidad de ser hospitalizado o de morir por COVID-19. Ni la vacuna ni el ¨booster¨ previenen, evitan o destruyen instantáneamente al virus cuando éste entra a un cuerpo vacunado: lo neutraliza y así evita la hospitalización y reduce el riesgo de muerte. Por eso el virus continúa apareciendo en personas ya vacunadas y/o con el ¨booster¨ aplicado y por eso, en muchos casos ni siquiera no les provoca a los afectados, los síntomas usuales.

El hecho de que te diagnostiquen con COVID-19 aún si estás vacunado quiere decir que el virus está en tu cuerpo y que lo puedes transmitir, aunque no te cause molestias evidentes. Los médicos y la ciencia no deben sugerir, para tranquilizar a la gente, que con solo ponerse la vacuna todo se resuelve. Eso no hace a la persona inmune a una nueva infección. La gente vacunada puede ser contagiada y puede transmitir el virus a terceros. Por eso hay que continuar usando mascarillas y manteniendo el distanciamiento social, aunque nos moleste y cause consecuencias económicas.

Gústenos o no, esto no termina en el 2022. La pandemia podrá ser controlada sólo si la gente se vacuna y con eso evitamos otra mutación peor que "Omicron", una que evada a las vacunas actuales. ¿Será responsable la población? ¡Veremos!".

A pesar de las medidas de control, las aerolíneas seguirán transportando las mutaciones de Covid a todo el mundo. No se puede conciliar la actividad económica con el aislamiento preventivo. La disyuntiva es cuidar la salud vs. actividad económica, y cuidar la salud vs. libertad personal e individualismo. La gente quiere las dos cosas a la vez, pero sin consecuencias. Eso no es posible. Otra dolorosa verdad: hay personas que irremediablemente morirán si se contagian con COVID-19, sea porque su condición genética así lo determina frente al virus, o por tener sistemas inmunológicos comprometidos. Por eso debemos ser solidarios, vacunarnos y cumplir con las órdenes de las autoridades de Salud para evitar infectar a personas vulnerables.

La pandemia nos debe hacer entender la necesidad de alimentarnos mejor y de hacer ejercicio; hay personas que por razones de mala alimentación, de obesidad, de tabaquismo u otras adicciones, podrían morir si son infectadas por el virus, consecuencias que podrían ser evitadas con nuestra cooperación, voluntad y disciplina. Hay gente de edad mayor con otras aflicciones y achaques que también sucumbiría, de ser infectada. Tenemos que reconocer estos puntos y enfrentarlos de manera decidida y objetivamente.

La vacuna y los "boosters" ayudan a disminuir hospitalizaciones y eso evita que nuestros sistemas de Salud y atención al público Colapsen. Las inoculaciones evitan muertes, descongestionan camas en hospitales y clínicas, conceden una tregua a todo el personal sanitario (ya van 22 meses de continúas presiones para ellos) y permiten que personas que requieren cuidado médico por otras causas, sean atendidas". Publicó Rubén Blades.