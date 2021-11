Rubén Blades: "Nunca he obligado a nadie a que me escuche, compre mis discos o vaya a mis conciertos"

El show que denominamos "INTIMO", lo hemos celebrado cada diciembre, desde el 2011. Ese año hicimos 4 shows, en días consecutivos. Desde entonces nos hemos limitado a uno solo, pero siempre en en el mes de Diciembre.

A diferencia de mis presentaciones usuales, la banda y yo permanecemos en escena un mínimo de tres horas y media y en ocasiones nos hemos extendido a cinco horas. El formato Intimo ofrece una interacción diferente con el público que la habitual en conciertos populares. Puedo comentar sobre las canciones, narro anécdotas, bromeo con la audiencia, hago comentarios generales sobre Panamá y el mundo, y es una experiencia muy distinta, solo posible por las condiciones de proximidad que ofrece un local más pequeño y que resulta necesaria para lograr el resultado que buscamos: tener todo el tiempo del mundo para conversar y hacer música, como si estuviésemos en una casa.

La capacidad del sitio que escogemos para la presentación es menor que la de un concierto usual y por eso asiste una menor cantidad de personas. En un concierto ante cinco mil personas, el costo de las entradas disminuye. En una presentación para 400 personas, el costo de la entrada aumenta. Por eso existe una clara diferencia entre el precio de entrada al show "Intimo" y el de los shows de la gira actual.

Nunca he obligado a nadie a que me escuche, compre mis discos o vaya a mis conciertos. Tampoco le digo a mi odontólogo cuanto tiene que cobrar por hacer su trabajo, ni al taxista cuanto debe cobrar por su carrera. Cuando voy a un supermercado a comprar comida, al final quieren que les pague por los artículos adquiridos, no que les cante. Que bueno seria poder cantar "Amor y Control" y salir del super con la comida gratis, y ¡hasta con un vuelto! Otra consideración, que quizás sorprenderá a unos cuantos en Panamá: la calidad cuesta. Por eso un Lada no es lo mismo que un Bentley. Como yo no sé manejar, no me interesan ninguno de los dos. Pero se que hay una diferencia entre ellos porque siempre la calidad probada demandará un precio superior. Nuestra banda posee esa característica y por eso, ir a verla tocar cuesta más que lo que demanda como pago el "Conjunto Pelua". Imagino que eso plantea la diferencia entre comerse el "hot dog" del que habló mi amigo René (Residente), o ir a cenar a un restaurante de cinco estrellas "Michelin". Yo iba mucho a "Lucianito" en Calle 12, que trágicamente, lleva décadas cerrado. ¡Como extraño ese pan caliente, la carne asada, el queso y la chicha de avena!

Parte de lo que recogemos cada diciembre nos permite realizar una donación a la excelente Fundación que Danilo Pérez y su esposa Patricia han armado en Panamá con éxito y que ayuda a tantos jóvenes panameños a alcanzar metas que sin su asistencia quizás no hubiesen sido posibles. Nosotros hemos contribuido a la fundación desde el 2011. Incluso en el 2013, cuando no hicimos el show para evitar que coincidiera con un espectáculo popular en el que participamos, también les hice su aporte. Hasta el momento, sin sumar el show del 15 de diciembre próximo, hemos donado $132,000.00.Otra cosa: TODO el dinero recaudado en nuestros shows en diciembre se queda en Panamá. Con lo que recibimos como dividendo, cada cual cumple con sus obligaciones en Panamá. Lo que recibo por el show ayuda a sufragar en parte los gastos anuales que tengo en mi país y que incluyen atender a mi familia y sostener los empleos de la infraestructura que me ayuda a mantener mis cosas en orden.

TODO el dinero del show de diciembre se ha quedado en Panamá desde el 2011, a diferencia de mucho del dinero que figuras públicas se han robado y se roban del pueblo panameño, dólares que terminan casi siempre fuera del país, lavaditos y bien planchaditos.

Respondiendo a quienes utilizaron los precios cobrados para crear la impresión de que Rubén Blades no "le canta al pueblo", siempre que me ha sido posible he participado en presentaciones benéficas y show populares en Panamá, y en otros países también.

Lo que nunca he podido lograr como artista en mi país es que la gente compre mis discos en cantidades similares a las de otros países. Ni siquiera "La Rosa de los Vientos" vendió dos mil copias en Panamá, a pesar de haber sido el primer álbum grabado completamente en Panamá con distribución mundial y hecho con músicos panameños, compositores panameños, arreglistas panameños, arte gráfica panameña, ingeniero de grabación panameño y estudio panameño ("Origen") y primer disco nacional que se ganó un "Grammy".

El presente álbum, también grabado en Panamá y con músicos nacionales y titulado SALSWING!, no creo que haya vendido setecientas copias. Con estos números no es irracional considerar que a mis paisanos no les importa un carajo con la música que hoy hago, y que se quedaron parqueados en "Pedro Navaja" (1978). "Patria" (1988) y "Amor y Control" (1992). También puede ser que el público panameño prefiere otras fuentes de música y otros artistas y ese es su derecho. En todo caso, es una realidad que acepto. Cada cual oye lo que quiere y, también, cada cual cobra lo que puede. Unos compran los discos y otros se los roban en Internet. De todo hay en la Viña del Señor.

Para gustos, los colores. No debemos perder el sueño preocupándonos por saber quién gusta o no de nosotros, o de lo que hacemos. Afirmarlo no es arrogancia: es sentido común.

Considero que nuestra banda, Roberto Delgado y el "Big Band" panameño, es uno de los mejores grupos musicales en el mundo hoy.

Si la perenne envidia y/o baja autoestima de algunos paisanos no les permite aceptar que la calidad panameña demande el reconocimiento económico que le corresponde, rezamos porque el ejemplo de éxito de muchos de nosotros, panameños viviendo dentro y fuera del país, los ayude a superar su complejo de inferioridad. Molestarse por lo que cobramos por el trabajo que hacemos es absurdo. Somos profesionales, vivimos de la música y es nuestra calidad la que permite que nos soliciten y que nos remuneren adecuadamente por esa labor. Tal privilegio no se nos apareció en un paquete de "corn flakes", no fue el regalo clientelista de un partido político, o el producto de la corrupción que nos ahoga nacionalmente. Ninguno de nosotros en la orquesta nació en la tercera base, ni llegó a "home" por el dinero de papi. Lo que hemos hecho con nuestro talento es producto de la aplicación fiel de las enseñanzas que aprendimos de nuestros familias, abuelos y maestros: que a punta de responsabilidad, sacrificio y puro talento, es posible lograr el éxito. Esa es la diferencia que determinó para nosotros la posibilidad de estar en New York el 2 de Diciembre, tocando en el Madison Square Garden, y no esposados y oyendo a un juez luyéndonos el tipo de acusación por corrupción que pueden enviarte a la cárcel y desbaratarte el futuro.

Me acaban de informar que el show del 15 de diciembre está totalmente vendido. Gracias otra vez, a todos los que nuevamente lo hicieron posible y que desde el 2011 nos van a ver, a pesar de los exorbitantes precios que cobramos! Nos vemos en la Teletón de Panamá.