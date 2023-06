Ryan Gosling arremete contra los que lo tachan de viejo para ser Ken

De repente, es como, "No, nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo". No, no les importaba. Nunca les importó. Nunca se preocuparon", dijo, y añadió que "si alguna vez se hubieran preocupado de verdad por Ken, sabrían que nadie se preocupaba por Ken. Así que su hipocresía ha quedado al descubierto". De repente, es como, "No, nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo". No, no les importaba. Nunca les importó. Nunca se preocuparon", dijo, y añadió que "si alguna vez se hubieran preocupado de verdad por Ken, sabrían que nadie se preocupaba por Ken. Así que su hipocresía ha quedado al descubierto".

"Ahora yo soy como el representante de Ken, así que yo sí me preocupo por darle el lugar que se merece este personaje." ha añadido a su declaración.

"Barbie" llegará a los cines de Panamá el próximo 21 de julio con una banda sonora de lujo, entre los artistas que encabezan esta lista están Karol G y el panameño Aldo Ranks con el tema Watati.