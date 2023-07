Ryan Gosling muestra la realidad de Ken en el tráiler de Barbie

“Solo soy Ken. Donde yo veo amor ella ve un amigo”, canta. "¿Qué se necesita para que ella vea al hombre detrás del bronceado y luche por mí?"

"Simplemente no sé quién soy sin ti", le dice Ken a la Barbie de Margot Robbie en el tráiler.

'I'm Just Ken', no es la primera interpretación musical que hace Ryan Gosling. Además de actor, es músico y cuenta con un disco que lanzó en 2009 junto a su amigo Zach Shields donde formó dúo con Dead Man's Bones.

Dead Man's Bones - "In The Room Where You Sleep" (live video)