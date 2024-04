Salma Hayek hace reflexión sobre encontrar el alma gemela con esta tierna foto

No hay palabras para explicar la bendición de encontrar a tu alma gemela. Para todos los que lo encontraron, nunca lo tomen por sentado Para todos los que no lo han hecho, nunca se rindan. No hay palabras para explicar la bendición de encontrar a tu alma gemela. Para todos los que lo encontraron, nunca lo tomen por sentado Para todos los que no lo han hecho, nunca se rindan.

Salma Hayek y su esposo hace 18 años..jpg

Ha dicho la veterana actriz de 57 años, que mantiene una figura envidiable para muchas jovencitas.

Seguidores de Salma Hayek la atacan por la posición económica de su esposo

Como siempre, hay quienes no soportan el éxito de otras personas y en esta ocasión, Salma Hayek no se escapa de esto, fueron muchos los comentarios en esta tierna foto de su boda en donde le escribieron cosas como: