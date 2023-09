Sandra Sandoval aprecia comer huevo en Panamá

Algo que llamó mucho la atención fue cuando Sandra, compartió en su Historia de Instagram, lo costoso que salió pedir un desayuno en el hotel en el que se estaba hospedando junto a los suyos.

"Yo estoy aterrada con esto que acabo de pedir en el hotel", expresó la cantante panameña al pedir 2 tortas de huevo, 1 pancake y 1 café, por un total de 112.32 y sin propina.

La interprete de Vete tú que yo me quedo, hizo énfasis que en Panamá no cuesta ni 10 dórales.

Screenshot_20230921_164855.jpg Factura del desayuno que pidió Sandra Sandoval en Hollywood. Sandra Sandoval / Instagram

Sandra Sandoval aprecia la torta de huevo

A través de un video publicado en sus redes sociales, la cantante panameña compartió lo primero que hizo al llegar, luego de su viaje y es que ella pidió una torta de huevo.

"No me he gastado ni un dólar aquí, dos huevos que puede estar costando un cuara cada uno, un pedacito de tomate porque ni el tomate entero tenía y una tasa de café", expresó La Patrona.

Entre risas, Sandra Sandoval recalca lo barato que sale comerse un desayuno aquí en Panamá, diciendo que ni el dólar se ha gastado en su desayuno, a cambio del elevado precio que tuvo que pagar en Hollywood.

"Nunca había apreciado tanto comer huevo", concluyó Sandra Sandoval en su video, en el que también aprovecho para invitar a sus diferentes bailes que tendrá próximamente.