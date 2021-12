Se casa ex Reina de Calle Abajo de Las Tablas, Luz Beatriz Spiegel

"Te vi crecer de niña, te he visto ser reina, te vi graduarte de doctora y ahora me dejas ser parte de tu boda civil. Escribo esto y se me aguan los ojos , gracias por ser mi paño de lágrimas en momentos en que necesite de ti y lloraste conmigo. Una vez me dijiste que yo era el mejor amigo viejo que tenías , si le llevo como 20 años. Siempre vas a ser La Luz de mis ojos. Que Frank Halphen te haga feliz porque sino tendrá problemas conmigo ya sabes hermano"; colocaba Itziak Gómez, quien maquilló y peinó a Luz Beatriz Spiegel.