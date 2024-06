¡Será Abuela! Gloria Quintana recibe la noticia en medio de lágrimas

Gloria Quintana recibe la noticia con alegría

A través de sus redes sociales, Gloria compartió una publicación del momento en que le dan la inesperada noticia.

"Dios me escuchó... Los he soñado y visualizado mil veces", comenzó diciendo la ex modelo panameña.

Llevo 3 años pidiéndolo y finalmente el 10 de mayo recibí la noticia más emocionante y hermosa de mi vida. ¡Pronto seré abuela! y mi corazón rebosa de felicidad Llevo 3 años pidiéndolo y finalmente el 10 de mayo recibí la noticia más emocionante y hermosa de mi vida. ¡Pronto seré abuela! y mi corazón rebosa de felicidad

Continúo diciendo emocionada. A pesar de que aún no saben el género del bebé, Gloria solo pide que venga lleno de salud y bendiciones. ¡Felicidades!