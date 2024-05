Shakira: Conoce las veces que ha puesto sus caderas a bailar en eventos deportivos

Por eso, y por qué ha confirmado su participación en la Copa América es bueno recordar todas esas veces que ha puesto a bailar al mundo desde el estadio y el otro lado de la pantalla.

La punta de lanza en los eventos deportivos lo hizo en el 2006 durante el Mundial de Futbol que se realizó en Alemania. El furor mezclado con el ritmo y las culturas que puso sobre el escenario fue la mezcla perfecta para que en la siguiente edición fuera tomada en cuenta de manera más directa por la FIFA.

Fue justo para el Mundial de África cuando Shakira puso a todos a canta el Waka Waka. Esa fue la canción oficial de la Copa del Mundo.

Cuatro años más tarde, la FIFA volvió a confiar en Shakira, quien interpretó una nueva versión del tema Dare La La La, del brasileño Carlinhos Brown. La canción la conocemos como La La La (Brazil 2014), y hasta la fecha marca los juegos de aquel Mundial.

En ese entonces, Shakira ya había debutado como mamá y el video contó con la participación de su hijo mayor, Milan, pateando un balón o jugando con un elefante.

En febrero de 2020, Shakira y Jennifer Lopez se encargaron de amenizar el medio tiempo del Super Bowl, un espectáculo que contó con invitados sorpresa como J Balvin, Bad Bunny y Emme, la hija de JLo con Marc Anthony.

Hace sólo unos días, Shakira confirmó que su tema Puntería, a dueto con Cardi B, será el tema oficial de la Copa América, por lo que estaremos escuchando esta rítmica canción en estos partidos.

