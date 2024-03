Y en medio de la emoción del lanzamiento de su nuevo álbum también aprovechó para dar a conocer que viene con algo nuevo y que debemos estar atentos a su boletín Wolfpack , "Únete a la manada de lobos", expresa.

Claro, por ahora no reveló más detalles, pero estamos seguros que ya esa gira musical tiene fechas y nombres.

Embed - Shakira on Instagram: "Want all my latest news? Sign up to the Wolfpack newsletter (Link in Bio) ¿Quieren todas mis últimas noticias? Suscríbete al boletín de mi Wolfpack (Link en Bio)"