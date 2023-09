Shakira entre las más nominada de los Latin Grammy 2023

Este año los Latin Grammy 2023, se llevarán a cabo en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES), en Sevilla, España, el sábado 16 de noviembre de 2023.

Shakira entre las más nominadas de los Latin Grammy 2023

La barranquillera se encuentra entre las más nominadas de los Latin Grammy 2023. No cabe duda que el trabajo que ha realizado Shakira está dando frutos y no hay gala de premiaciones en donde su nombre no sea mencionado.

A continuación las categorías que está nominada Shakira:

Grabación del Año

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Mejor Canción del año

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Acróstico

TQG con Karol G

Mejor Canción Pop

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Mejor fusión, interpretación urbana

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Mejor Canción urbana

TQG junto a Karol G

En total Shakira está nominada a siete categorías, al igual que Camilo y Karol G, quienes también cuentan con la misma cantidad de nominaciones en categorías.