Shawn Mendes atraviesa un 'momento difícil' tras su ruptura con Camila Cabello

"Estoy pasando por un momento difícil en mi relación con todo esto. Pero me alegro de que haya gente que me envía videos y me habla de sus experiencias. Creo que el objetivo de todo artista es precisamente este, el de conectar con su público", ha señalado el astro del pop a su base de fans, quienes han recibido con los brazos el nuevo single del artista, llamado "It'll Be Okay".



"Me siento muy orgulloso de la canción y os agradezco que hayáis conectado tan bien con ella. Es de agradecer que haya personas que han reflexionado sobre sus vulnerabilidades y que otras se diviertan mucho con ella", ha añadido el joven cantautor.

