Sheldry Saéz, exmiss Panamá, dice presente en el Miss Universo 2024

Un viaje que me hace mucha ilusión porque vine a cumplir con dos compromisos muy importantes

“El primero es con la Virgen de Guadalupe, a quien por mucho tiempo le pedí con Fe la oportunidad de vivir lo que hoy estoy viviendo. Vinimos mi esposo y yo a su casa a darle las gracias”, expresó con gratitud. En este emotivo mensaje, Sheldry refleja la importancia de la fe en su vida y su deseo de agradecer por las oportunidades que ha alcanzado, acompañada de su esposo en este significativo momento.

Sheldry confesó que desde aquel año siempre soñó con volver, pero desde otra perspectiva, para revivir el escenario que tanto significó en su vida.

"Desde el 2011 soñé con un día regresar a Miss Universo, como espectadora, a ver desde otra perspectiva lo que fue el escenario que me cambió la vida porque no solo me preparó mental y emocionalmente para trazarme muchas metas, sino que me abrió y me sigue abriendo muchas puertas", manifestó en su publicación.

Aunque Panamá no estará presente en esta edición, Sheldry comentó que este viaje le llena de ilusión, ya que le permite revivir esas emociones y recordar los sueños que le dieron fuerza a sus 19 años.

Un viaje que planeamos desde el día uno que salieron los tickets. Le dije a Gi, vamos antes de que nazca la bebé y cambien las prioridades. Es un país cercano, es un país que nos encanta y es el país de la Virgen. Aunque lamentablemente este año no estamos representados y no podré usar la bandera inmensa que con orgullo compré en un semáforo, me hace mucha ilusión revivir tantas emociones y repasar todos esos sueños que a mis 19 años me llenaron el corazón.