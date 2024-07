Sofía Vergara: ¡Su ex rompe el silencio! Revelando la causa real de su separación

La estrella de la serie Griselda dijo en una entrevista con El País en enero de 2024 que el motivo de la ruptura fue porque no estaban en la misma página respecto a tener hijos, lo que llevó al divorcio. Sin embargo, su ex ha salido a desmentir esto.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”, dijo la colombiana.

Joe Manganiello asegura que los hijos no fue la causa de su separación con Sofía Vergara

A un año de separación, en una reciente entrevista con Men's Journal, el actor estadounidense de 47 años habló sobre su versión de la separación con Sofía Vergara tras largos años de matrimonio.

Manganiello enfatizó que al inicio de su relación, la pareja intentó formar una familia, por lo que la decisión de no tener hijos no fue la razón por la que su relación terminó.

Es porque dos personas se distanciaron y a veces eso pasa

Comentó Joe sobre su relación, alegando que la llama del amor se apagó por distanciamiento.

Cabe destacar que hasta el momento, Sofía Vergara no ha reaccionado ni ha dicho nada sobre las declaraciones de su ex marido Joe Manganiello.