Solaris Barba rompe el silencio: ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar por vivir un sueño?

"Después de más de un año en terapia, comprendí el daño que me causó la presión constante, los comentarios pasivo-agresivos, la invalidación de mis opiniones, y el intentar ser alguien que no soy. Todo esto agravado por problemas personales y una relación abusiva que sobrepasó los límites de lo que mi cuerpo y mente podían soportar", confesó Solaris.

Solaris Barba ha revelado los sacrificios que tuvo que hacer para cumplir con sus compromisos en el mundo de los certámenes y su carrera. La modelo panameña confesó que, en su día a día por mantenerse con sus responsabilidades, llegó a realizar un esfuerzo sobrehumano que afectó gravemente su salud física y mental.

Entre los episodios más duros que relató, Solaris contó que sufrió un accidente automovilístico tras quedarse dormida por el cansancio, y también enfrentó un esguince de segundo grado.

Todas las noches lloraba, las manos me temblaban, y en los eventos públicos solo quería salir huyendo," reveló Solaris. Además, compartió que vivía con una paranoia constante en la calle, llegando a un punto en que olvidó las razones por las cuales seguía luchando: "En un momento llegué a olvidar mis razones para vivir Todas las noches lloraba, las manos me temblaban, y en los eventos públicos solo quería salir huyendo," reveló Solaris. Además, compartió que vivía con una paranoia constante en la calle, llegando a un punto en que olvidó las razones por las cuales seguía luchando: "En un momento llegué a olvidar mis razones para vivir

Estas confesiones han generado una conversación sobre los altos costos emocionales y físicos que muchas personas enfrentan en la búsqueda de éxito y perfección en el ámbito público.

Embed - Solaris Barba on Instagram: "Mi post más honesto, hace un tiempo recordando todo lo que viví con los certámenes me preguntaba ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar por cumplir un sueño? Y no me refiero a dinero , esta semana se celebra el día de la salud mental y por eso quise compartir esta historia contigo. Después de estar más de 1 año en terapia me di cuenta del daño que dejo en mi la presión y estrés constante, los comentarios pasivo/ agresivos, la invalidación de mis opiniones,intentar ser alguien que no soy, tener que cumplir las expectativas de los demás. Todo esto coaccionando a la vez con situaciones personales que traía arrastradas y una relación llena de abusos psicológicos que sobrepasaron los límites de lo que mi mente y mi cuerpo podía tolerar. Hacía un esfuerzo sobre humano diariamente para poder soportar todo lo que debía hacer, me llegué a chocar por quedarme dormida del cansancio, me hice un esguince de 2do grado y aún así obligue a mi tobillo a caminar con zapatos altos, solo dormí 3 horas antes de ir al aeropuerto porque se hicieron mis maletas justo la noche antes de partir a la concentración y mi cuerpo ya no aguantó más, me enfermé, perdí la voz, tenía que rociarme rigar por las piernas para no sentir el dolor y las llagas. Honestamente fue la peor semana de mi vida Veo la segunda foto y aún no puedo creer como me veía, todas las noches lloraba, las manos me temblaban, en los eventos públicos quería salir huyendo, vivía con una paranoia en la calle y en un punto llegué a olvidar mis razones para vivir. Puedo contar con mis manos la cantidad de persona que realmente se preocuparon, llegaron a preguntarme genuinamente cómo me sentía y no solo me buscaban porque querían algo de mí. Hoy después de casi 2 años de mucho esfuerzo valoro lo bueno y no tan bueno que obtuve de ese periodo, también hubieron personas y momentos buenos por los que siempre agradezco y déjenme decirles que el Sol de las Américas es divina, pero la verdad me cae mejor Sol Está bien estar mal, pero no te quedes ahí, la salud mental es un precio que no se debe negociar Y tu ?? Ya tomaste la decisión de buscar ayuda profesional?"