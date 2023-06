Taylor Swift está en la cima de los Billboard 200

La edición "Til Dawn” tiene en su interior 23 pistas entre las que resaltan tres nuevas incluyendo el remix de “Karma” con Ice Spice y “Hits Different”.

El siguiente lanzamiento contempla la edición "Late Night" representado con 21 pistas que incluyen "You're Losing Me (From the Vault)".

Taylor Swift con su álbum "Midnights" con relación a la lista de liderazgo de los Billboard 200 con más de 282,000 unidades de álbum equivalentes en los Estados Unidos específicamente en la semana de seguimiento que terminó el jueves 1 de junio de 2023. Este logro de la cantante estadounidense para cualquier álbum musical es el segundo elevado número de 2023.