Tego Calderón regresa a la música con el tema "La Receta"

Lo curioso es que el video se subió a un nuevo canal de YouTube, sin ninguna otra canción, sin ninguna promoción, el papá del reguetón tal parece que está comenzando de cero.

"Mucha letra, mucha clave, esto se baila como si te fuera hacer un hijo, a mi no me importa nadie solo tu y yo, tu eres la receta que me dio mi doctor, estoy tan activado que ni yo mismo me soportó", dice parte del coro.

Aquí te dejamos el tema que estamos seguros te va a gustar.