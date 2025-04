"The Last of US" Temporada 2: ¿A qué hora y dónde ver en Panamá?

The Last of Us

La esperada segunda temporada de The Last of Us se estrenará este domingo, marcando uno de los lanzamientos televisivos más importantes de 2025. La serie, basada en el exitoso videojuego de Naughty Dog, continuará la historia de Joel y Ellie dos años después del final de la primera entrega.

Los nuevos episodios estarán disponibles a partir de las 8:00 p.m. (hora de Panamá) en HBO y en la plataforma de streaming Max. La serie, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, adaptará los eventos del segundo videojuego, en una narrativa que ya tiene confirmada una tercera temporada.

¿A qué hora y dónde ver en Panamá "The Last of Us"?

The Last of Us sigue a Joel y Ellie en un mundo devastado por una pandemia causada por el hongo córdyceps, que transforma a los humanos en criaturas violentas. Después de los dramáticos eventos que cerraron la primera temporada —cuando Joel decide salvar a Ellie a cualquier costo—, la nueva entrega profundizará en las consecuencias de sus acciones y en el oscuro camino que ambos deberán recorrer.

Los fanáticos pueden prepararse para una historia aún más intensa, con nuevos personajes, giros inesperados y una mayor exploración de los dilemas morales en un mundo postapocalíptico.