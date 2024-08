Máx presenta tráiler de la segunda temporada de la serie "The Last of Us" ¿De qué tratará?

La famosa y exitosa serie Max , "The last of Us", ha dejado a sus fanáticos sorprendidos con el lanzamiento del tráiler de su segunda temporada, la cual esta prevista para el próximo 2025.

¿De qué tratará la segunda temporada de la serie "The Last of Us" de Max?

Por lo que se ha podido ver en este teaser, la segunda temporada de la serie "The Last of Us" desarrollará cinco años después de los eventos de la primera entrega, por lo que los actores Bella Ramsey y Pedro Pascal retoman sus roles como Ellie y Joel, respectivamente.

Hasta el momento se desconoce cuántos capítulos tendrá la nueva temporada de la serie, pero los fanáticos y críticos esperan con ansias su estreno. ¿Ya viste el tráiler?