Travis Scott, Kanye West y otros raperos que se han convertido en ayudantes de Santa Claus estas navidades

Las estrellas del rap llevan una vida de excesos durante todo el año, en la que no se privan de comprar vehículos de lujo que personalizan a cualquier precio para que sean aún más exclusivos o ropa de diseñador con la que llenar sus inmensos vestidores, pero llegadas estas fechas algunas de ellas consideran que es momento de compartir su buena suerte con los menos afortunados. Travis Scott, por ejemplo, ha organizado de nuevo la campaña Cactus Jack para entregar bicicletas, patinetes, muñecas, juegos de minigolf y otros regalos a familias de Houston, Texas, y también ha ayudado a reponer los que se habían robado de una iglesia local, que iban a repartir entre familias de la parroquia que no podían permitirse comprarlos. Esta ha sido además su primera aparición pública desde la tragedia que se produjo en uno de sus conciertos en noviembre, aunque este año, a diferencia del anterior, no ha estado acompañado por su novia Kylie Jenner.