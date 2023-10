Vico C reta a Bad Bunny: "Te metiste en mi territorio"

El filósofo del rap Vico C se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Pánico, el cual será estrenado el próximo sábado 14 de octubre en en todas las plataformas digitales y promete que será una gran producción.

"Don Benito, te metiste en mi territorio y ahora te voy a ver a ti el sábado 14 en mi vídeo. Coming soon", dijo Vico C después de mostrar la Historia de Instagram que subió su colega con su canción "Viernes 13".

Con esto, el rapero ha dejado a sus fanáticos y a los de Bad Bunny muy confundidos, ya que donde dejó entrever que tiene una sorpresa preparada para el sábado 14 y que lo más probable es que El Conejo Malo participe.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCyNFTxvNlq5%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO4HPiTvePTd4F1VKnXLRBy6Boer8yAyAXZAc6btgVQpdgpcXmnI47EHQs0WIZA0rVTk5vimQptVDROZAzFcyfaBXNUvrZCBYNpvoUOVWTYyPvPzZAMohEcu9El5kptRlpnCmRd3s3qCAEwIPxyvTHSXFaxZBSPZCczZA99gAjDkA2QZDZD View this post on Instagram A post shared by VicoC (@soyvicoc)

Reacciones al mensaje que envió Vico C a Bad Bunny

Las reacciones no se han hecho esperar y es que los fieles fanáticos de ambos artistas se han hecho sentir y creen que habrá una colaboración entre Vico C y Bad Bunny y que formé parte del próximo álbum.

"Una leyenda reconociendo a otra leyenda", "No entendí, pero ajá! Acá estoy ready", "Esta no la vieron venir", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Vico C en la publicación de su video.

Por ahora ninguno de los dos cantantes han confirmado dicha colaboración, habrá que esperar para ver si solo se trata de una participación del puertorriqueño en el video musical de Vico C o si sea una explosiva colaboración.