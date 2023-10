Bad Bunny: Su secreto mejor guardado fue revelado

Cabe señalar que a mediados de agosto, Benito fue visto fue visto salir de un restaurante de Nueva York junto al actor de cine Al Pacino, casualmente para ese día cargaba la misma vestimenta.

Bad Bunny ocultó su nuevo look durante meses

Tal como lo ve, el Conejo Malo ha vuelto a ser el centro de atracción y no solo por el lanzamiento de su nuevo álbum si no por icónico look durante sus últimas presentaciones al portar siempre una gorra.

En las redes sociales se ha filtrado una imagen de una peluca que el supuestamente el cantante ha estado utilizando durante las últimas semanas y que le ha permitido pasar desapercibido con su nuevo corte de cabello.

El joven estilista, diseñador y fabricante de pelucas personalizadas, Jann Figueroa, fue el publicó un video en sus historias de Instagram en que muestra el trabajo que le realizó a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante puertorriqueño y seguido a eso él le escribe "Agradecido".

SaveInsta.App - 3210073895619940686.mp4 Supuesta peluca que utilizó Bad Bunny. MANGO WIGS & HAIR / Instagram

Este nuevo cambio de look podría tener un significado especial, ya que representaría el regreso de Bad Bunny a sus raíces musicales al incursionar en el trap, además que se asemeja al aspecto que tenía en 2016 y 2017, cuando saltó a la fama con sus temas: Diles, Soy Peor, Pa ti, entre otros.