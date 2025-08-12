Herrera Entretenimiento -  12 de agosto de 2025 - 09:57

Vuelve Festival Nacional del Manito de Ocú 2024 del 14 al 17 de agosto

Ocú, Herrera, celebra su versión 52 del Festival Nacional del Manito del 14 al 17 de agosto. Invitación oficial para vivir cultura y tradición local.

Edward Pimentel, fiscal del Patronato del Festival, expresó: “Nos sentimos orgullosos de estar promocionando nuestra versión 52 del Festival Nacional del Manito de Ocú, la tierra que jala, la provincia de Herrera.”

Por su parte, Joseline Higuiera, reina del festival, invitó a toda la población a ser parte de esta celebración: “Esta visita es para invitarlos cordialmente a la celebración del Festival Nacional del Manito, que será del 14 al 17 de agosto.”

El festival es una oportunidad para disfrutar de la cultura, música, gastronomía y tradiciones que distinguen a esta región de Panamá.

