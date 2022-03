Will Smith ofrece disculpas tras el incidente en los Oscar 2022

Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad.

También me gustaría pedir disculpas a la Academia, a los productores del show, a todos los asistentes y a todos los que lo ven alrededor del mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje hermoso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso".