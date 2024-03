Yailin La Más Viral deja a todos sorprendidos con el lanzamiento del tema "Me Encanta"

Me encantas DM Como te sintiera Amigos Sola Call me 69

Resiliencia es un pequeño álbum de Yailin La Más Viral, donde recopila todo lo que ha tenido que vivir y sufrir.

image.png

Yailin La Más Viral estrena el tema "Me Encanta"

Yailin ha optado por incorporar nuevos géneros musicales dejando atrás el reggaeton, ya que el ritmo de la nueva canción es una cumbia norteña.

Una cumbia con mucho amor para ustedes Una cumbia con mucho amor para ustedes

Así describió la dominicana la primera canción de su nueva producción musical, además dijo que el resto de las canciones saldrán el próximo martes 2 de abril.

Te juro que me encanta que tu mirada es lo primero que yo veo cada mañana, que cuando sonríes siento que no me hace falta nada. Y sabes bien que yo no soy de amar pero contigo fue tan natural. Sé que la vida no me va alcanzar pa' regresarte lo que tú me das Te juro que me encanta que tu mirada es lo primero que yo veo cada mañana, que cuando sonríes siento que no me hace falta nada. Y sabes bien que yo no soy de amar pero contigo fue tan natural. Sé que la vida no me va alcanzar pa' regresarte lo que tú me das

Dice parte de la canción "Me Encanta" de Yailin La Más Viral, el cual probablemente sea una dedicatoria a su pareja Tekashi 6ix9ine ¿Ya la escuchaste?