Yailin se va de un "live", tras escuchar canción de Karol G

Yailin La Más Viral , novia del artista urbano Anuel; sigue mostrando su enojo cada vez que se le menciona o se habla algo sobre Karol G , ex de su pareja.

Yailin reacciona

Yailin aprovechó para aclarar parte de lo que pasó: "Veo pal de gente que me tiene tanto odio que nada más esperar que pase algo para venir y acabarme. A los estúpidos que no tienen cerebro, si se fijan, ella no tenía el celular y estaba más pendiente a su pan que a otra cosa. Así que dejen de estar hablando mierda que a ustedes las amigas le cogen el marido que es peor y nadie les dice nada. Fin.. amor y paz, rapa su madre".

Hace poco Yailin La Más Viral se molestó con Anuel, que estaba conversando con otra persona que a su vez mencionó a La Bichota; esto provocó que Yailin se molestara, generando que Anuel intentará mimarla mientras se reía.

