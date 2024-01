Yuri afirma que se acerca el fin del mundo: "El mundo ya no aguanta más"

Sin embargo, durante la entrevista con el medio mexicano "Sale el Sol" expresó su preocupación por el planeta y sobretodo darle la connotación bíblica a su presentimiento.

Para mí, creo yo que es la última generación de este planeta, por lo que dice bíblicamente y por lo que conozco en la biblia, este planeta no va a durar mucho porque ya no aguanta, el calentamiento global, las cosas que están pasando, los terremotos, los volcanes, ósea no aguanta ya este mundo y sin Dios, todavía peor.

Agregó que la situación va a empeorar. "Ve lo que está pasando en Israel, que es una realidad, como están matando a los niños y mujeres embarazadas, es una crueldad", expresó.

Todo eso que está pasando es bíblico, los que conocemos la palabra de Dios sabiamos que esto iba a pasar y que esto no va a cesar, es de mal en peor.

Gira por Estados Unidos y México

Yuri arranca el 2024 con su gira de conciertos Euforia, que la llevará a varias ciudades de Estados Unidos y México, entre otros destinos.