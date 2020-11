Atenógenes Rodríguez/Dorcas De La Rosa • 17 Nov 2020 - 10:24 AM

El abogado Ernesto Cedeño dijo que está de acuerdo con la negativa de la Contraloría General de la República de dar información de la auditoría a la planilla 172 de la Asamblea Nacional (AN), ya que el proceso no ha concluido y así lo establece la Ley de Transperencia, sin embargo calificó de lamentable que no haya entregado información de lo que consta en el registro sobre esta planilla.