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Abogado Harley Mitchell analiza consulta pública sobre manglares en Chiriquí

El abogado Harley Mitchell, especialista en derecho ambiental, explicó la consulta pública anunciada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) sobre la propuesta de delimitación de área de recursos manejados y los manglares de Alanje, David y San Lorenzo, y advirtió que ya existe una resolución que protege los manglares en el país y que el proyecto Puerto Barú ya tiene prohibido destruir estos ecosistemas.