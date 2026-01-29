Panamá Entrevistas -

Abogado Orobio explica recurso para que se defina la competencia en caso del exvicepresidente Carrizo

El abogado Víctor Orobio, del equipo de defensa del exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, habló sobre los resultados de la audiencia de garantías donde se le ordenó detención domiciliaria e impedimento de salida del país a su cliente, por presunto enriquecimiento injustificado, y explicó el recurso de advertencia de inconstitucionalidad que ha sido presentado ante la Corte Suprema de Justicia para que se defina la competencia de la investigación.