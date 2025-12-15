Panamá Entrevistas -

Alcances del salario mínimo serán evaluados en junio, asegura vocero de Conato

Gustavo Herrera, vocero del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), manifestó que en la actualidad los trabajadores tienen aumentos por antigüedad, y la medición de su capacidad y experiencia, ya que no subsisten con el salario mínimo, y no es el referente. Indicó que el análisis realizado en la Mesa de Salario Mínimo tendrá un impacto en 350 mil trabajadores y toma como referencia los indicadores de empleo, cuyos alcances serán analizados en junio del próximo año, en una mesa permanente.