Consumidores ya pueden depositar sus sobres para participar de la Lotería Fiscal

Ana Silva Velásquez, asesora de la Dirección General de Ingresos (DGI), reiteró que a partir de hoy los consumidores podrán depositar sus sobres en los centros comerciales para participar del tercer sorteo de la Lotería Fiscal, que se llevará a cabo el próximo 30 de diciembre. A su vez, destacó el impacto de esta iniciativa y que se analiza su realización a nivel regional.